La formación que prepara Alfredo Arias para el Superclásico ante Colo Colo

Agencia Uno

16.05.2019

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, juega a la incógnita sobre que arquero utilizar este sábado en el Superclásico ante Colo Colo, en el Estadio Nacional, en el cruce más atractivo de la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2019.

El estratega de origen uruguayo realizó esta mañana una nueva práctica de fútbol en el CDA, donde no utilizó golero. De esta manera, Johnny Herrera y Fernando de Paul están por el momento en igualdad de condiciones para ser titular frente al ‘Cacique’.

En tanto, Arias volvió a trabajar con tres delanteros en el esquema, ofensiva conformada por Sebastian Ubilla, Leandro Benegas y Ángelo Henríquez, este último la gran novedad tras no ser citado en los últimos compromisos del elenco colegial.

Respecto a la última línea, el otrora técnico de Santiago Wanderers ordenó cuatro hombres en el fondo. En aquella labor entrenaron Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría y Jean Beausejour.

El sistema táctico 4-3-3 lo terminan de conformar los mediocampistas Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza y Nicolás Oroz, este último el encargado de administrar de balones al tridente en ataque.

Universidad de Chile buscará frente a su archirrival salir de una racha negativa de nueve partidos en línea sin ganar y también escapar de la zona de descenso, donde hoy es el colista con solo ocho unidades de 36 posibles.

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.