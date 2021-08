La formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Unión Española

24Horas.cl TVN

13.08.2021

Colo Colo buscará seguir peleando arriba en la tabla de posiciones cuando este fin de semana enfrente como visita a Unión Española por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2021.

Los albos llegan a este encuentro que se disputará en Santa Laura con la sensible baja por lesión de Matías Zaldivia, quien sería reemplazado por el uruguayo Maximiliano Falcón.

"Cuando un compañero se lesiona no es algo bueno. Estoy contento por volver a jugar, pero espero que Matías se recupere luego... Estoy preparado para volver a jugar, daré lo mejor de mi. Estoy muy tranquilo, mis compañeros me han apoyado mucho y me siento muy bien para mañana", dijo el 'Peluca' en conferencia de prensa.

Así las cosas, la formación del 'Cacique' para medirse a los hispanos sería con Brayan Cortés en el arco; Jeyson Rojas, Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Leonardo Gil, Pablo Solari y Gabriel Costa en medioterrano; dejando en ofensiva a Marcos Bolados e Iván Morales.

Programación:

Unión Española vs. Colo Colo

Sábado 14 de agosto

16:30 horas

Transmite TNT Sports. Para ver online Estadio TNT.