La frase con que Mario Salas le cerró la puerta a la opción de dirigir en Colo Colo

El 'Comandante' aseguró que "en este momento me veo dirigiendo la Copa Libertadores con Sporting Cristal".

Agencia Uno

27.11.2018

Mario Salas fue uno de los nombres mencionados este lunes en el Estadio Monumental para llegar al banco de Colo Colo, luego de que la dirigencia de Blanco y Negro confirmara la salida de Héctor Tapia.

El estratega nacional cumplió un gran año con Sporting Cristal en Perú, encontrándose ya clasificado a la final por el título del Descentralizado 2018 y a la fase grupal de la Copa Libertadores 2019.

El ex DT de Universidad Católica fue consultado este martes sobre la opción de arribar a Macul, afirmando que “no tengo nada que decir, la verdad es que estoy muy enfocado en lo que pase en la final con Sporting Cristal y en este momento me veo dirgiendo la Copa Libertadores con el equipo, porque es lo que tengo”.

De esta forma, el 'Comandante' descartó de momento volver al país, igual como lo hizo a comienzos de año, luego de la salida de Pablo Guede.

Otros nombres vinculados en las últimas horas al Cacique son los de Martín Palermo, Eduardo Coudet (DT de Racing) o José Néstor Pékerman, ex entrenador de la selección colombiana.