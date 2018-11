La irónica respuesta de Esteban Paredes ante decisión de ANFP que le impide jugar ante Huachipato

24Horas.cl TVN

23.11.2018

Esteban Paredes se tomó con humor e ironía la decisión final de la ANFP, que decidió acoger el reclamo de Huachipato, hecho que le impide estar presente ante los 'acereros' en un partido clave para Colo Colo de cara a su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.

"Me lo tomé con bastante humor. No me imaginaba que iba a pasar esto, que después de 24 horas te dicen que no", dijo el goleador del Cacique, luego de conocer la noticia en donde su apelación para poder jugar ante los 'acereros' finalmente fue rechazada, pese a que en primera instancia había sido aceptada.

A su vez, el atacante agregó que "no me sé el reglamento, pero lo estuve revisando. No sé si se puede apelar para el partido contra la Universidad de Concepción, pero ojalá pueda estar en la última fecha".

Señalar que Paredes se encuentra suspendido, razón por la cual en los albos buscaron utilizar de igual forma al capitán del equipo, debido a la lesión de Danny Pérez con su selección. Sin embargo, los problemas físicos del venezolano, quien no ha sumado ningún minuto en el Cacique, no fueron razón suficiente para que el jugador pueda actuar en el Estadio CAP este sábado.