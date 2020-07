La "oferta Covid" que calificó Curicó Unido por una de sus figuras

Agencia Aton

06.07.2020

Durante este obligado receso del fútbol chileno por la pandemia de coronavirus, varios jugadores de clubes nacionales han despertado el interés del extranjero, donde uno de ellos fue Matías Cavalleri, joven valor de Curicó Unido y quien era pretendido por el Necaxa de México.



De hecho, desde el elenco albirrojo reconocieron que recibieron una propuesta, pero que la calificaron como "oferta Covid", según explicó un dirigente al diario La Prensa de la región maulina.



En ese sentido, el regente expresó que "la oferta por el jugador existe, sin embargo la paralización del torneo y de continuidad de fútbol hizo que la operación se cayera".



"La oferta económica era 'Covid' por decirlo de alguna manera, existían muchas ventajas para el comprador y pocas para el vendedor, se pagaba en cuotas a contar del próximo año", añadió.



Además, sobre la opción del colombiano Héctor Urrego de partir al Botafogo de Brasil, comentaron: "Por Urrego no estamos al tanto de ningún interés, el jugador no nos ha comunicado nada ni tampoco el representante, con quien hemos tenido contacto en los últimos días y no ha expresado nada".