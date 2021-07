"La peor respuesta": La explicación del presidente de la U que enfureció a los hinchas azules

24horas tvn

09.07.2021

La entrevista que protagonizó el presidente de Azul Azul, Cristian Aubert, generó inmediatas reacciones en redes sociales especialmente por una declaración que realizó el dirigente y que generó la molestia de los hinchas de Universidad de Chile.

¿Qué dijo? En diálogo con ESPN, Aubert fue consultado sobre el no retorno de Marcelo Díaz a la U y respondió: "En ese momento, cuando sale de Racing, nosotros no estamos en época de contrataciones. Sólo por eso".

"El libro de pases se abre a mitad de agosto. Antes de eso, nosotros no estamos buscando jugadores", agregó.

"CUANDO MARCELO DÍAZ SALE DE RACING, NO ESTÁBAMOS EN ÉPOCA DE CONTRATACIONES"#ESPNF360Chile Cristián Aubert y los motivos por los que "Chelo" no llegó a Universidad de Chile: "Hablé con Marcelo cuando empezaba el verano, no llegamos a un acuerdo y quedamos de seguir hablando" pic.twitter.com/dt6MlDJci7