La pequeña hincha de Wanderers que se robó las miradas: "No aguanté más por la alegría"

24Horas.cl TVN

04.09.2018

Con Miguel Ramírez en el banco, Santiago Wanderers sumó una nueva victoria en la fecha recién disputada que les permite alejarse de los últimos puestos de la Primera B e incluso ilusionarse con un puesto en la liguilla.

A partir de esta alegría de la hinchada caturra, hubo una imagen captada en el partido ante Santiago Morning, que se transformó en viral y que tiene a una pequeña hincha como protagonista tras aparecer arriba de una reja alentando a su equipo.

"Fue peligroso, yo como padre me preocupo. Hay gente que dice que salió bonita, que es hermoso, pero la preocupación de un padre igual es diferente. Se me arrancó en un momento y la vi arriba, imagínate cómo quedé, pero igual estoy feliz, porque es lo que le apasiona", comentó Raúl Aguayo, padre de Ignacia, la pequeña hincha caturra de solo 7 años.

Ignacia en tanto, en diálogo con La Estrella de Valparaíso, explicó su reacción. "El equipo ganó y no aguanté más por la alegría que me dio en el corazón. Fui, me arranqué de mis papás y me subí arriba de la reja. Ya estando arriba solo cantaba de la emoción".