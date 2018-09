La polémica detrás de la nominación del "hincha solitario" de Deportes Puerto Montt al premio de la FIFA

La barra del cuadro "Albiverde" reveló que "no es un hincha representativo del club y muchos lo consideramos una persona non grata".

04.09.2018

Sorpresa total generó la nominación de un chileno a los premios "The Best" otorgados por FIFA: Sebastián Carrera, el hincha de Deportes Puerto Montt que se hizo conocido en redes sociales luego de protagonizar una imagen en la que aparecía solo en una grada apoyando a su equipo como visitante ante Coquimbo Unido.

El organismo lo destacó como los finalistas al Premio de la Afición 2018 junto a los hinchas de Perú y las aficiones de Japón y Senegal.

"Es un viaje largo, extenuante, pero lo más importante es apoyar al equipo", comentó en ese momento Carrera, cuando fue captado solo en la gradería del estadio.

Sin embargo, no a todos les cayó bien la noticia. Y es que desde la barra del cuadro "albiverde" aseguraron que Carrera "no es un hincha representativo del club y muchos lo consideramos una persona non grata".

"En la barra, existe un alto número de hinchas que lo sigue y otro, que lo considera un fanático de cartón y que incluso ha disparado varias críticas a dirigentes. Para nosotros, él no es un hincha representativo del club y muchos lo consideramos una persona non grata", contó un hincha que no se quiso identificar al diario El Llanquihue.

De hecho, sobre la nominación de Carrera, comentó que "para los que llevamos años en la galería, significa una burla y nos deja mal parados como fanáticos de la Albiverde, además que sabemos que no es socio de la institución y su viaje a Coquimbo lo hizo sólo para figurar".

Respecto a esa situación en particular, la dirigencia del club confirmó al medio que el fanático no figura en los registros de socios.

Pero la polémica no terminó ahí, pues además hubo hinchas que a través de las redes sociales aseguraron que Carrera no era el único hincha de Puerto Montt presente en el estadio de Coquimbo Unido, sólo que el resto estaban ubicados en la "tribuna oficial".

Pero, ¿qué dijo el hincha nominado? Carrera explicó que "estoy en una facción de la barra y que me apoya; solo nunca he estado y solo en el estadio estaba y que demuestren lo contrario, porque las imágenes lo dicen y no caigo en ese tipo de discusiones".

"Hay una parte de la barra que no está conmigo porque no he apoyado a dirigentes que han actuado mal", cerró.