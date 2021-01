La reacción de Claudio Borghi tras lo sucedido con Iván Morales: "Desgraciadamente no es la primera vez"

El ex DT de Colo Colo y actual comentarista se refirió a la situación del delantero que enfrenta una querella por realizar fiestas no respetando los protocolos sanitarios.

24Horas.cl TVN

26.01.2021

Claudio Borghi, en su regreso como panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, abordó la situación que protagonista Iván Morales luego de haber sido denunciado por vecinos de realizar constantes fiestas en su departamento, no respetando los protocolos sanitarios.

"No sé si es el caso, que se lo lleve la noche, pero no quiero ser ofensivo: es un problema de Iván, evidentemente, es el responsable de todos sus actos, pero hay un montón de responsables", comenzó diciendo el "Bichi".

"Siempre estamos hablando de lo mismo, y yo vengo discutiendo hace tiempo el tema de la formación integral de jugador. No podemos tener jugadores que solamente jueguen bien a la pelotita, y que hagan dos goles, que sean famosos, tengan dinero... Si es así, que le vaya la raja, pero acá hay una formación integral a la que no se le está dando bolilla", complementó.

Borghi lamenta que "desgraciadamente no es la primera vez" que Morales hace noticia por actos de indisciplina, apuntando contra Colo Colo.

"Creo que viene de un problema de base. No quiero ser irrespetuoso con su familia porque no la conozco, pero sí responsabilizo al club de que estas situaciones se vienen repitiendo en el tiempo. No digo la palabra castigo, pero Iván no tiene quizás la reprimenda que debería tener por los malos actos que hace", manifestó.

"Me estuve fijando el fin de semana 77 detenidos por fiestas en Chile, ¿conocemos el nombre de alguno de ellos? No lo estoy justificando, Morales lo hace y sale en todos lados. Eso tiene que entender Iván, que cuando uno es público estas situaciones se agravan y mucho", agregó para concluir que "uno puede ser gordo, pero tiene que ser muy bueno".