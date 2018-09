La reacción del solitario hincha nominado por la FIFA: "Nunca me lo esperé"

24Horas.cl TVN

03.09.2018

"Me toma de sorpresa, no me la esperaba". Así comentó Sebastián Carrera su inesperada nominación al Premio de la Afición 2018 que entrega FIFA y que este lunes lo eligió entre los tres finalistas.

El hincha, que se hizo famoso tras una imagen donde aparece solo en una gradería acompañando a su equipo, comentó en diálogo con ADN que "todas las cosas que me han pasado después de ese partido nunca me lo esperé, pero pasó, estoy sorprendido, incrédulo, pero para mí es bonito".

"Es un premio al sacrificio que por años he tenido por mi humilde club, que lo amo por sobre todas las cosas", agregó.

En la misma entrevista, Carrera hizo un llamado para que lo apoyen para quedarse con este galardón.

"Independiente de los colores, saquémonos un rato la camiseta y apoyemos a un cabro puertomontino, de campo, de barrio, chilote, que está ahí apoyando a su club siempre. Le pido a todos los hinchas que me vieron solo en Coquimbo cantando, que me den una manito para lograr algo", comentó.

