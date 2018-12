La reacción en Twitter tras el anuncio de Luka Tudor como jurado del festival de Viña

En redes sociales no podían creer el anuncio de que el ex delantero será parte del evento que se realiza en febrero de 2019.

05.12.2018

Sorpresa total generó el anuncio de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, en el momento que nombró al ex futbolista y hoy comentarista deportivo, Luka Tudor, como uno de los jurados del próximo festival.

"Me gusta mucho la música. Tengo un gusto variopinto. Earth Wind and Fire, Luis Miguel que para mí es el number one. Journey, Michael Jackson, George Michael, entre otros", comentó en declaraciones que reproduce ADN.

En redes sociales se mostraron sorprendidos y rápidamente llenaron de comentarios acerca de la participación que tendrá el ex delantero de Universidad Católica , Newells, Colo Colo, entre otros.

Mientras algunos se tomaban con humor la elección del ex futbolista, apareciendo comentarios como "Luka tudor jurado del Festival de viña..! Toma..", otros criticaban la elección. "Impresentable ..Luka Tudor confirmado como jurado del festival de Viña", se leía en redes sociales.

Además de Tudor, el jurado lo compondrán Becky G, Álvaro Escobar, Camila Gallardo, Sebastián Yatra, Constanza Santamaría, Carlos Rivera, Yuri, Humberto Gatica y María Gabriela De Faría

MesTay q Luka Tudor sera Jurado de Viña 2019 El unico q se comio al monstruo #Toing #Retoing #yVo #Viña2019 — Diego Godoy (@diegoalonso88) December 5, 2018

Luka Tudor como jurado del Festival de Viña — María Belén (@belosaa) December 5, 2018

Le gusta poco el webeo a Luka Tudor. Va a ser jurado del Festival de Viña. — Nico (@nopazo) December 5, 2018