La respuesta de Julio Barroso sobre qué hará si le convierte un gol a Colo Colo: "Lo pensaré en ese momento"

15.04.2021

Julio Barroso vivirá un partido especial este domingo cuando con la camiseta de Everton enfrenta a Colo Colo, club en el que se transformó en referente en los últimos años.

Y en el análisis del compromiso, el 'Almirante' detalló en conversación con Radio ADN que "es un partido lindo con grandes expectativas para ambos e ilusionado con poder hacer nuestro juego".

Al mismo tiempo, el defensor confesó que no sabe si celebrará en caso de convertirle un gol a su ex club.

"Yo quiero ganar, a mi me gusta competir, a todos les gusta ganar. Si Dios me permite convertir, lo pensaré en ese momento, ahora lo que más estamos pensando es en el partido, somos un equipo duro y ojalá se de un lindo espectáculo", sostuvo.

Sobre su llegada al club 'ruletero', Barroso se mostró contento en su decisión.

"No le erré porque me encuentro con un grupo de personas extraordinarias, me siento como si siempre hubiese estado acá y esas cosas pasan 1 en 1.000. La decisión fue por Roberto (Sensini) que conversó conmigo en un momento que estaba en la negociación con Colo Colo, pero él estaba esperándome que en caso de no llegar a acuerdo, para armar un proyecto deportivo. Tenía la ambición de armar un equipo competitivo. Me hace disfrutar muchísimo el día a día nuevamente y eso es algo que uno necesita", subrayó.

"No me fui a las manos"

En tanto, recordando el polémico 2020 que vivió junto a Colo Colo, Julio Barroso descartó cualquier tipo de pelea con Pablo Mouche.

"No me fui a las manos, yo no me peleé, lo aclaré en su momento. Con Pablo tenemos una buena relación, lo conozco desde inferiores de Boca, sé la clase de persona que es", dijo.

Acerca de esta misma situación, sentenció que "cuando hay diferencias soy de las personas que lo soluciona hablando, lamento si esa referencia es a mí o a otra persona, Pablo también puede decirlo y muchos compañeros también. Si discutimos, como en toda situación que hay diferencias, pero nunca hubo golpes".