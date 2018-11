La triste estadística de la 'U' en partido donde perdió toda opción a pelear el título

24Horas.cl TVN

26.11.2018

Universidad de Chile perdió toda opción a pelear el título del Campeonato Nacional, luego que este domingo igualaran 0-0 ante Deportes Iquique en el Estadio Nacional.

Y la razón de la paridad se explica netamente con una triste estadística que dejaron los dirigidos por Frank Kudelka en su encuentro frente a los 'Dragones Celestes', equipo que desde agosto no conseguía un resultado positivo como forastero.

Según números de Opta, la 'U' no pateó en ningún momento al arco de Rodrigo Naranjo, quedando con cero remates al arco en los 90 minutos de juego.

Esta no es la primera vez que los azules cuentan con esta paupérrima estadística, ya que en las derrotas ante Antofagasta y Colo Colo como visitante en este Campeonato, también sucedió lo mismo.

Cabe recordar que la 'U' aún luchará por conseguir un cupo directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2019 en la última fecha cuando se mida con Curicó Unido.

