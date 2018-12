Las sentidas disculpas de Mathias Riquero por foul que lesionó a Ignacio Saavedra

24Horas.cl TVN

04.12.2018

El domingo pasado Universidad Católica se coronó campeón del fútbol chileno tras derrotar a Deportes Temuco por 2-1, en un resultado que además sentenció el descenso de los albiverdes.

Sin embargo, pese a la alegría cruzada por conseguir el título 13 de su historia, una jugada en particular preocupó y mucho al elenco de la franja, ya que se temió por una grave lesión de Ignacio Saavedra, luego que el joven mediocampista recibiera una violenta infracción por parte de Mathias Riquero.

Y pasadas las horas de lo ocurrido en el Germán Becker, el volante uruguayo del 'Pije' reveló que le ofreció unas sentidas disculpas al joven valor de la UC.

"Quedé mal, porque recién me enteré después del partido que podía estar lesionado. Me conseguí el teléfono con un compañero y le escribí una carta por WhatsApp ofreciéndole disculpas. Obviamente hay gente mal intencionada que está subiendo la foto de cuando le pego, pero voy siempre a la pelota", dijo el jugador en diálogo con LUN.

Además, agregó que "estoy muy triste por todo... descender, despedirme así de Temuco. La verdad es que estuve todo el día pendiente de Ignacio Saavedra, hablé con él y es un crack, 10 puntos".

Sobre su diálogo con el mediocampista de la Católica, Riquero concluyó que "me dijo que sabía que fue una jugada de fútbol, que yo no era mala leche y que ojalá estuviera este equipo en Primera. Al no tener resistencia de él en el trancazo, la pierna sigue y obviamente se ve horrible. Pero no soy mala leche, tengo cuatro amarillas en 30 fechas".