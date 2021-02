Leo Rodríguez en "Zoom" sobre el cariño de los hinchas de la 'U': "Son situaciones que van mucho más allá de lo deportivo"

24Horas.cl Tvn

31.01.2021

Este domingo, en un nuevo capítulo de "Zoom, grandes momentos del deporte", Pedro Carcuro conversó con Leonardo Rodríguez, quien recordó su paso por Chile.

Para iniciar, el exvolante argentino expresó que "guardo los mejores recuerdos de la época de gloria de la Universidad de Chile cuando me llegan los videos, links por Instagram y Twitter".

"Pasaron 20 años. Voy al estadio a ver a la 'U' el año pasado y la cantidad de gente con la polera con el nombre de Leo Rodríguez... son situaciones que van mucho más allá de lo deportivo", expresó "Leo".

Arribo a Chile

Sobre su llegada a nuestro país, el exjugador destacó que "vinimos con la selección argentina. Salimos campeones de América después de 25 años. Ese fue mi primer pie en Chile y, a partir de ese momento, inicia un vínculo que trasciende lo deportivo porque mis dos hijos son chilenos (...) La realidad es que es muy fuerte el vínculo".

"En ese momento yo era el 10 y capitán de San Lorenzo (...) Mi rendimiento era tan bueno en los entrenamientos y amistosos, que después del partido de Venezuela vino el gran y famoso Argentina-Chile. En el entretiempo entré yo y ganamos 1-0 con gol de Batistuta y yo la rompí. A partir de ese momento jugué toda la Copa América y fue algo soñado. Salimos campeones invictos", agregó el exseleccionado trasandino.

¿Pudo ser "Leo" compañero de Iván Zamorano en el Sevilla?

Luego, el exazul confesó que estuvo a punto de jugar con Iván Zamorano, cuando "yo estaba firmando con el Sevilla. A mí, Luis Cuervas, presidente del Sevilla, me llama y me dice 'yo quiero que lo que hiciste con Batistuta lo hagas con Iván Zamorano. Yo iba a ser el que iba a jugar con Iván, tenía todo arreglado".

Sin embargo, "Leo" se fue al Olympique de Marsella. "Me quitaron la ilusión de jugar con Zamorano. Hubiésemos hecho una muy buena dupla de mitad de cancha hacia adelante", expresó Rodríguez.

Llegada a la "U"

Posteriormente, sobre su arribo a Universidad de Chile, "Leo" indicó que "fue todo muy raro, porque yo terminaba contrato con el Atalanta de Italia y tomé el avión para jugar en River (...) Ahí me llaman y me dicen 'te quiere la Universidad de Chile'. Yo había jugado la Copa América cuatro años antes y yo simpatizaba con Chile".

Llegar la U "fue una decisión tan acertada, una de las más acertadas que tuve no sólo en lo deportivo, sino en la vida. La Universidad de Chile no sólo me ha dado títulos y prestigio deportivo, me dio el amor incondicional de todo un país".

