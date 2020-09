Leonel Herrera critica a la defensa de Colo Colo: "Insaurralde y Zaldivia son jugadores mediocres"

El histórico ex jugador del 'Cacique' que fue parte del mítico equipo de 1973, pidió que Julio Barroso debe ser titular por sobre quienes fueron estelares en la derrota con Wanderers.

24Horas.cl TVN

31.08.2020

La defensa de Colo Colo ha sido una de las líneas de la cancha que ha sido más criticada después del mal redebut de los albos en el Campeonato Nacional, donde perdieron por 3-2 con Santiago Wanderers en un partido donde el 'Cacique' estuvo dos veces en ventaja.

Bajo este panorama, el histórico jugador colocolino, Leonel Herrera, criticó en duros términos a la zaga del club popular, pidiendo que Julio Barroso sea titular en desmedro de Juan Manuel Insaurralde y Matías Zaldivia.

"Sabemos que Insaurralde y Zaldivia son jugadores mediocres que no tienen capacidad futbolística. No se puede dejar a Barroso afuera, y pese a que está lento, no se le puede dejar afuera. Hubo un mal trabajo en la previa", dijo en conversación con Cooperativa.

Finalmente, relativizó el irregular cometido de Gabriel Suazo en la derrota ante el equipo de Valparaíso el pasado sábado en el Estadio Monumental.

"Suazo venía acostumbrado a jugar en el mediocampo, y volvió a ser lateral y aunque en sus inicios jugó mucho ahí, no es lo mismo volver a esa posición después de jugar en el medio", sentenció.

Cabe recordar que Colo Colo tiene una opción inmejorable de levantar cabeza en el torneo cuando enfrente este fin de semana a Universidad de Chile, en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Programación:

Universidad de Chile vs. Colo Colo

Domingo 6 de septiembre

14:00 horas

*Transmite CDF Premium. Para ver online Estadio CDF.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: