Leonidas Vial se abrió a vender sus acciones de Blanco y Negro a Marcelo Barticciotto

25.11.2020

Importantes cambios se podrían producir en Colo Colo. Es que el empresario Leonidas Vial podría salir definitivamente de Blanco y Negro, tras 15 años, pues el dueño del 21 por ciento de la concesionaria se abrió a la chance de vender sus acciones.

En conversación con Las Últimas Noticias, Vial reconoció: "Mis acciones están a disposición de todos los colocolinos que quieran participar y si Marcelo Barticciotto lo propuso, mis acciones están disponibles, por el bien de Colo Colo, para que lleguen otros. Tengo las mejores voluntades para eso".



"La propuesta de Barticciotto es una opción para que se compren esas acciones y se arme un grupo para que se reformule todo lo que está haciendo Colo Colo", añadió.

LA RESPUESTA DE BARTICCIOTTO



En tanto, Barticciotto, histórico ex jugador y técnico del Cacique, sostuvo: "No estamos hablando de 70 personas, sino que de millones de colocolinos. Si se comprometen a comprar diez acciones del club, cada uno, unos 1.700 pesos".



"Yo sé que hay gente a la que le cuesta poner plata, porque desconfía. pero es cuestión de hacerlo transparente. La gente que pueda aportar más, que lo haga. A lo que voy es que no puede quedarse al margen", añadió el campeón con los albos en la Copa Libertadores 1991.

