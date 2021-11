"Lo descarto completamente": Edmundo Valladares le cierra las puertas de Colo Colo al atacante Moreno Martins

24Horas.cl Tvn

24.11.2021

Colo Colo se encuentra peleando por el título en la recta final de Campeonato Nacional, pero en paralelo también se encuentra analizando los refuerzos para el próximo año.

Y es que los albos ya tienen asegurada su clasificación a la Copa Libertadores y por ello la dirigencia de Blanco y Negro se reunió en el estadio Monumental para discutir la conformación del plantel.

En ese sentido, se discutió la renovación de jugadores como Emiliano Amor, Pablo Solari y Leonardo Gil, quienes completarían su estadía en el 'Cacique' a fines de temporada.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el presidente de la concesionaria, Edmundo Valladares, también salió a despejar dudas sobre algunos rumores que hacían alusión a que Marcelo Moreno Martins volvería a estar en la órbita de Colo Colo.

Ante las consultas de un nuevo intento por ir por el atacante boliviano, Valladares dijo que "lo descarto completamente. Por ningún motivo. No hemos vuelto a conversar. No ocultamos, queremos ser directos y transparentes. Fue un golpe. Teníamos todo aprobado, la intención que llegara. No se dio".

En esa misma línea, afirmó que "los jugadores que quieran venir a Colo Colo deben estar convencidos y ya nos dijeron en su minuto que no venía. No hemos insistido con ese tema".