Lo que esperaba Quinteros: Colo Colo confirmó la llegada del argentino Juan Martín Lucero

05.01.2022

Colo Colo confirmó la contratación del delantero argentino Juan Martín Lucero, en el inicio de su pretemporada en suelo trasandino.



“Este miércoles iniciamos oficialmente la pretemporada, pero todavía nos faltaba un integrante… ¡Bienvenido Martin Lucero a Colo-Colo!”, informó el club en sus redes sociales.



Además, desde el “Cacique” detallaron que “el delantero argentino ya está con nosotros, ¡mucho éxito en esta nueva etapa!”.

Por su parte, el ex-Vélez Sarsfield afirmó que está “muy ansioso de comenzar los entrenamientos, así que espero que podamos tener un gran campeonato juntos, que nos vaya de la mejor manera. Para mi es una alegría enorme poder vestir estos colores. Vamos por todo”.



De esta forma, Lucero se transforma en el tercer refuerzo de Colo Colo para esta temporada 2022, tras las llegadas de Cristián Zavala y Esteban Pavez.

Hexagonal de verano: Así será el torneo que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile

Finalmente fue confirmado el hexagonal de verano que se disputará en Argentina y que tendrá entre sus protagonistas a Colo Colo y Universidad de Chile.

¿Quién más participará? Para este torneo de lujo que animarán albos y azules entre el 14 y 25 de enero también estarán Boca Juniors, San Lorenzo, Independiente y Talleres.

El formato será con dos grupos de tres equipos y el mejor de cada uno disputará la gran final. En el A estarán Colo Colo, Universidad de Chile y Boca Juniors.

El grupo B lo integrarán Independiente, San Lorenzo y Talleres.

SE PODRÁ VER EN CHILE

Los partidos de este hexagonal en el que los equipos probarán a sus nuevas figuras para quedar listos de cara a la temporada 2022 serán transmitidos en Chile por Star +.

PROGRAMACIÓN

Viernes 14 de enero:



21:00 – Colo Colo vs. U. de Chile



Sábado 15 de enero:



21:00 – Independiente vs. San Lorenzo



Lunes 17 de enero:



21:00 – Boca Juniors vs. Colo Colo



Martes 18 de enero:



21:00 – Talleres vs. Independiente



Viernes 21 de enero:



21:00 – Boca Juniors vs. U. de Chile



Sábado 22 de enero:



21:00 – Talleres vs San Lorenzo



Martes 25 de enero:



21:00 horas: Final entre los ganadores de ambos grupos.