Los 10 jugadores de Colo Colo que terminan contrato este 2020

25.12.2020

La mala campaña que ha tenido Colo Colo este 2020 ha generado que los hinchas pidan cambios drásticos en el equipo, los cuales de seguro vendrán considerando la amplia lista de jugadores que finalizan su contrato con el club a fin de año.

Según informó El Mercurio, son diez los nombres que finalizan su vínculo con los albos el próximo 31 de diciembre, donde un número importante son de las principales figuras que tiene el club popular hoy por hoy.

La potente lista está compuesta por: Esteban Paredes, Matías Fernández, Pablo Mouche, César Fuentes, Juan Manuel Insaurralde, Julio Barroso, Carlos Carmona, Miguel Pinto, Branco Provoste y Darío Melo.





El gran problema se originó debido a la pandemia y la suspensión de partidos, que provocarán que la temporada se extienda por lo menos hasta mediados de febrero. Por ello, en Blanco y Negro buscan que los jugadores acepten un anexo de contrato para lo que resta de competición. Sin embargo, algunos quieren un vínculo por todo 2021.

"¿Qué pasa si firmamos contratos por todo 2021, en las mismas condiciones económicas de hoy, y perdemos la categoría? Obviamente los sueldos no pueden ser los mismos. Y con contratos ya firmados, no podríamos hacer cambios", señalaron al matutino desde el Monumental.

No obstante, con algunos ya hay avance. Es el caso de Matías Fernández, quien no tuvo problemas para firmar el anexo. Incluso, desde la concesionaria aseguraron que no tenía problemas en jugar gratis y que indicó que "De acá me sacan con Carabineros".

Paredes, en tanto, sería un caso especial y ya tendría acordada su renovación por todo 2021.

Mientras que Melo dejaría el club, Barroso, Insaurralde, Fuentes, Provoste, Carmona y Pinto estarían cerca de llega a acuerdo. "La mayoría debería seguir todo 2021", dijeron.

El caso más complicado es el de Mouche, que quiere renovar por todo el próximo año, algo que no convence en ByN.