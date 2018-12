Los detalles de la pelea entre Lucas Barrios y Juan Manuel Insaurralde

24Horas.cl TVN

06.12.2018

Pasan los días y se siguen conociendo detalles del motivo que habría tenido Lucas Barrios para dejar inesperadamente Colo Colo. Primero se informó de diferencias que tendría con Esteban Paredes (ver nota) y ahora de una pelea con un integrante del plantel albo.

Según detalla El Mercurio, Barrios se enfrentó con el argentino Juan Manuel Insaurralde luego de un partido ante Deportes Iquique que terminó empatado 1-1 gracias al gol del zaguero trasandino en los últimos minutos.

"¡No podemos ser tan pelotudos, cómo vamos a perder con estos muertos... Diez mil goles nos perdimos, la c... de tu madre", reclamó Insaurralde en el camarín de Colo Colo, el cual fue escuchado por Barrios, quien reaccionó.

El matutino sostiene que la "Pantera" encaró a Insaurralde, preguntándole si esas palabras fueron dirigidas hacia él. "¿Me estás diciendo a mí, me estás diciendo a mí? (...) Sí, me estás diciendo a mí, me estás diciendo a mí la re p... madre", decía Barrios.

Tras esto, la publicación asegura que estuvieron cerca de irse a los golpes, pero la intervención del técnico Héctor Tapia "evitó una pelea de incalculables proporciones".