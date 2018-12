Lucas Barrios explicó las razones de su abrupta salida de Colo Colo: "No estoy cómodo"

24Horas.cl TVN

03.12.2018

Sorpresa causó este lunes en Colo Colo la abrupta salida de Lucas Barrios, quien no continuará en el club popular la próxima temporada.

Pese a tener contrato hasta el año 2020, la 'Pantera' puso fin a su vínculo con el Cacique, a menos de seis meses de su regreso.

"Como se lo manifesté al presidente, le agradecía que me hubiese traído, fueron 6 meses difíciles. Uno tiene que saber cuando dar un paso al costado. Duele, dejé muchas cosas acá... Le comuniqué que no estaba contento. Cuando me pasan este tipo de cosas soy un tipo que entrega un mensaje muy claro. Habían cosas que no compartía, que me las llevo conmigo", dijo en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, añadió que "tengo mucho código en el fútbol, he hecho mi carrera sin mayores problemas y hoy prefiero dar el paso al costado. Me he encontrado con un Colo Colo muy dividido, sería muy diferente si tiráramos todos para el mismo lado. Uno acepta las cosas pero no las comparte, no tengo nada que ver con la dirigencia, no tengo nada que ver con el entrenador. Al único que le debía algo acá era al hincha".

El delantero agregó en su abrupta despedida que "yo decido irme del club, porque no estoy de acuerdo con algunas cosas. No estoy cómodo, nunca me manejé en mi vida por plata. No me quedo aquí por un contrato, y menos en este club, le dejé una venta al extranjero por casi 7 millones de dólares", añadió Barrios haciendo referencia a su partida a Borussia Dortmund desde Macul.

Finalmente, el argentino nacionalizado paraguayo sostuvo que "¿contaron las situaciones de goles que tuvo ayer Colo Colo? ¿Cómo me piden entonces que haga goles? El 2008 el equipo estaba totalmente armado, hoy me encontré con otro Colo Colo".

Cabe recordar que el atacante tuvo una pálida segunda etapa en el Cacique, al aportar con apenas cuatro goles.