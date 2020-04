Lunari: "A Bielsa siempre le gustó la UC, quería venir y me lo dijo muchas veces"

Agencia Aton

23.04.2020

Marcelo Bielsa llegó al fútbol chileno en 2007 para ser entrenador de la Selección Chilena, a la cual clasificó y dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el inicio de la "generación dorada" de la Roja. Pero el estratego argentino tuvo el deseo de venir antes al balompié nacional, específicamente en la década de los '90, a Universidad Católica.

Fue el histórico ex jugador de los cruzados Ricardo Lunari quien lo reveló. "Siempre le gustó, quería venir y me lo dijo muchas veces", reconoció en diálogo con radio ADN el otrora mediocampista trasandino.

Consignar que ambos tienen una estrecha relación, pues el DT lo subió al primer equipo de Newell's Old Boys y después el ex volante asistió brevemente al adiestrador en la Roja.

En tanto, Lunari lamentó no poder trabajar en la UC desde su salida en 1998: "Siempre me dijeron que tenía las puertas abiertas, pero nunca tuve un ofrecimiento concreto. Incluso me he cerrado puertas en equipos como Colo Colo o la U porque sería traicionar los afectos del hincha cruzado".

Jaime Valdés recordó duro encontrón con Gary Medel: "Hablé con Bravo y me pidió disculpas" Leer más

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: