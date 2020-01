Manuel Pellegrini desmintió públicamente a Hernán Caputto: "No he tenido contacto con él"

24Horas.cl TVN

30.01.2020

Sorpresa generaron las palabras de Manuel Pellegrini durante una entrevista con CDF en la que desmintió tajantemente haberle dado consejos al técnico de Universidad de Chile Hernán Caputto.

El DT de los azules, el pasado 10 de octubre, había declarado: "Por gente amiga, tengo un acercamiento con don Manuel. He tenido la posibilidad de conversar, tener ciertos tips y creo eso es importante en estos momentos en mi experiencia de este lado".

Sin embargo, Pellegrini fue tajante al sostener: "La verdad es que no he tenido contacto con Hernán Caputto, me extrañaron esas declaraciones pues no he tenido contacto con él".

En la misma entrevista, el "Ingeniero" aseguró que no se está postulando para asumir en la Roja, destacando que hoy Reinaldo Rueda es el entrenador a cargo.

"Cuando se de la oportunidad, voy a tratar de aportar a Chile todo lo que esté dentro de mi capacidad (...) en algún momento espero dirigir a la selección, pero no ahora porque estoy sin trabajo", afirmó.

