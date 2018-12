Marcelo Espina se refirió al próximo DT de Colo Colo y al futuro de Jaime Valdés

24Horas.cl TVN

10.12.2018

Marcelo Espina se refirió este lunes al futuro entrenador de Colo Colo, nombre que reemplazará a Héctor Tapia luego de su salida del club al término del Campeonato Nacional.

En su llegada al país desde Argentina, el gerente deportivo de los albos señaló que "me junté con algunos entrenadores y hablamos del perfil. Queremos un técnico que sea respetuoso. No daré ningún nombre".

A su vez, tuvo palabras para la continuidad de Jaime Valdés, la cual en estos momentos está en entredicho.

"Es jugador del club, no sé por qué me preguntan por él. A mediados de año manifestó que quería irse, pero lo convencieron y se quedó. Ahora no he hablado con él", sostuvo sobre 'Pajarito'.

Al mismo tiempo puso paños fríos sobre el futuro de Julio Barroso al revelar que "estamos ahí, conversando todavía. Esperamos resolverlo pronto, pero tenemos tiempo".

Finalmente analizó lo que se viene para Brayan Cortés, quien podría buscar su salida del Cacique para tener más minutos luego de la renovación de Agustín Orión.

"Tiene que estar tranquilo, va a tener minutos, es el arquero del futuro de Chile", sentenció.