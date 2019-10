Mario Salas ofreció disculpas tras gesto que le dedicó a hinchas de Colo Colo en el Superclásico

Agencia Uno

10.10.2019

El director técnico de Colo Colo, Mario Salas, se refirió este jueves al polémico “corte de manga” que realizó el sábado pasado en el Estadio Monumental, luego de que Julio Barroso marcara el 3-2 sobre Universidad de Chile

En conferencia de prensa, Salas aseguró que “el gesto se debió a un festejo espontáneo de celebración. La gente es un apoyo importante para nosotros (…) Pido mis más sinceras disculpas a quien se haya sentido ofendido, pero mi festejo no estaba dirigido a nadie en particular"

En la misma línea, señaló que “esto se lo dije al presidente Aníbal Mosa para que la hiciera extensiva a todo el directorio. Ahora, no voy a hablar más del tema porque está en Tribunales"

Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina de la ANFP citó de oficio al 'Comandante' por este gesto, arriesgando ser sancionado de 1 a 3 partidos de suspensión

Por otra parte, el estratega se refirió al duelo del próximo fin de semana por Copa Chile, sosteniendo que “no estamos pensando en Católica (semifinales). Estamos pensando en Everton y el partido del sábado. Toda la energía está ahí, en pasar la llave”.

"Tenemos que ir partido a partido e intentar ganar todos los partidos que nos quedan. Y el otro objetivo es la Copa Chile", añadió Salas

Por otra parte, confirmó las bajas de Marcos Bolados y Jaime Valdés, explicando que “posiblemente jueguen jugadores que no vienen jugando. hay una motivación distinta"

Colo Colo visita a Everton el próximo sábado a las 15:15 horas, buscando asegurar su paso a semifinales de Copa Chile, tras ganar 2-1 el duelo de ida de los cuartos de final.

Esteban Paredes y romper el récord justo ante la 'U': "Yo sabía que estaba escrito" Leer más

Copa Chile - Programación de los cuartos de final (revancha)

Viernes 11 de octubre:

20:00 | Universidad de Chile vs. Cobresal (1-3 en la ida) | Estadio Nacional



Sábado 12 de octubre:

15:15 | Everton vs. Colo Colo (1-2 en la ida). | Estadio Sausalito.

17:45 | Unión Española vs. Audax Italiano (1-0 en la ida) | Estadio Santa Laura.

20:15 | Universidad Católica vs. Unión La Calera (1-2 en la ida) | San Carlos de Apoquindo.

Programación Fecha 24:

Domingo 13 de octubre:

12:30 | O'Higgins vs. U. de Concepción | Estadio El Teniente

Martes 15 de octubre:

15:30 | Cobresal vs. Palestino | Estadio El Cobre

18:00 | Unión Española vs. Coquimbo Unido | Estadio Santa Laura

20:30 | Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano | Estadio Calvo y Bascuñán

Miércoles 16 de octubre:

18:30 | Unión La Calera vs. Universidad Católica | Nicolás Chahuán

21:00 | Colo Colo vs. Huachipato | Estadio Monumental

Jueves 17 de octubre:

18:30 | Everton vs. Curicó Unido | Estadio Sausalito

21:00 | U. de Chile vs. Deportes Iquique | Estadio Nacional

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores:

.