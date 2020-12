Matías Fernández fue el primer jugador en renovar contrato con Colo Colo

Agencia Aton

Formado en Colo Colo, Matías Fernández siempre ha estado orgulloso de sus raíces albas y no es extraño que haya sido el primero en renovar contrato de cara a lo que queda del campeonato, en donde el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros está marcha último y luchando por evitar el descenso.



"De acá me sacan con Carabineros", es lo que, según El Mercurio, habría dicho el volante tras firmar la renovación de su segundo ciclo con los albos. Fernández seguirá por lo menos hasta la última fecha del Campeonato Nacional, la cuál todavía no se sabe cuándo se jugará.



Desde Blanco y Negro también se refirieron a los otros nueve jugadores que terminan contrato el 31 de diciembre. El portero Darío Melo no continuaría en la tienda alba y Pablo Mouche estaría muy lejos de continuar. Pero no todo es lamento para los dirigentes, ya que desde Pedreros creen que “con Barroso, Insaurralde, Pinto, Fuentes, Provoste y Carmona, vamos a llegar a un acuerdo".



Caso aparte sería el del goleador de 40 años Esteban Paredes. El mayor goleador del fútbol chileno se encuentra recuperándose de una lesión en su pie izquierdo y no sería mayor problema conseguir su renovación dado que planea su pronto retiro.



Con las suspensión de los encuentros ante Unión La Calera y Coquimbo Unido, Colo Colo debería volver a jugar el domingo 3 de enero, a las 17:00 horas, cuando visite a Deportes Antofagasta por la decimoséptima fecha.