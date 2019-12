Miguel Pinto es presentado en Colo Colo: "La idea es no es venir de paso"

Agencia Uno

El arquero nacional Miguel Pinto fue presentado oficialmente este domingo como nuevo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2020, donde destaca la participación en la Copa Libertadores.

El ex golero de la ‘U’, Atlas de México y O’Higgins declaró en la sala de prensa del Estadio Monumental que "la idea que he tenido, al tomar una decisión tan importante como esta, no es venir de paso. Marcar una diferencia, no importa si no se nota afuera. Yo vengo a buscar logros y que mis compañeros se queden con algo de lo que yo puedo entregar”.

“El objetivo en el club es marcar una diferencia, conseguir logros (…) También vengo a aprender de jugadores de tan gran nivel. Entonces creo que este paso va a ser exitoso tanto para mis compañeros, para Colo Colo y para mí”, complementó el cancerbero que vestirá la casaquilla número 12 .

Además, el guardameta de 36 años indicó que “el recibimiento ha sido muy grato, de todos los compañeros, el cuerpo técnico y todos los que trabajan acá. Ha resultado todo muy bien”.

"Valoré mucho el llamado de la institución, me gustan los retos difíciles. Fue una decisión para ascender en en mi carrera. Colo Colo es un equipo grande que va a pelear copas internacionales, lo que difícilmente hacen otros equipos”, agregó.

Respecto a la lucha por la titularidad con Brayan Cortés, Pinto dijo que "está difícil. Es un gran jugador, gran profesional, se entrena al cien por ciento. Siempre he tenido competencias con lealtad”.

Sobre la afición del elenco popular, el mundialista en Sudáfrica 2010 señaló que "el desafío es el Everest, pero no es inalcanzable. El trabajo es lo esencial para ganarse a una hinchada tan fiel como la de Colo Colo”.

Consultado por si estando en la tienda alba cuenta con mayores posibilidades de volver a ser llamado a la ‘Roja’, el experimentado portero expresó que "son varios los desafíos, me considero alguien que con toda las experiencia de tantos años jugando tengo objetivos personales y grupales. Creo que con el trabajo en cada partido, demostrando lo que puedo entregar, hay cosas que pueden llegar por sí solas”.

Por último, Pinto se refirió al mensaje de apoyo de Claudio Bravo, un formado en el ‘Cacique’’. "Fue muy lindo de su parte el gesto. Somos compañeros y amigos desde mucho tiempo, nos conocemos desde las inferiores. Le agradecí, fue un gesto de alguien muy identificado con Colo Colo”, sentenció.