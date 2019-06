Mouche indignado tras derrota de Colo Colo en el Chinquihue: “Es una mierda jugar en estas canchas”

24Horas.cl Tvn

09.06.2019

Tras la derrota de Colo Colo ante Deportes Puerto Montt por la segunda fase de Copa Chile, Pablo Mouche criticó duramente el pasto sintético del Estadio Chinquihue.

El delantero de los “albos” aseguró que la cancha del recinto sureño no estaba en condiciones de recibir el duelo entre sureños y colocolinos, debido al pique del balón y las molestias físicas que provoca.

“Es una mierda jugar en estas canchas, el bote es muy alto y te vas con dolores por todos lados. Es malísima, no estoy de acuerdo con jugar en estas canchas, pero no tenemos que poner excusas”, indicó muy molesto el ex Boca Juniors.

Además, el atacante zurdo se refirió al partido de vuelta ante los salmoneros y a las constantes lesiones y ausencias que ha tenido el equipo dirigido por Mario Salas. “Vamos a tener que salir a ser protagonista desde el primer minuto. No pasa nada, siempre se habla de que falta uno u otro, pero somos 30 jugadores en el plantel”, expresó.