Neymar escribirá el prólogo: El libro que prepara Walter Montillo

El volante de Universidad de Chile, junto a su esposa, relatará cómo les cambió la vida tras la llegada de Santino, , su hijo con sindrome de Down.

24horas tvn

07.04.2020

Walter Montillo está preparando un libro junto a su mujer. Eso sí el tema central no será el fútbol, sino que contarán su experiencia como padres de un niño con síndrome de Down.

En diálogo con TN de Argentina, el volante que actualmente milita en Universidad de Chile explicó: "La idea es poder ayudar con nuestras experiencias y testimonios a gente que esté pasando por lo mismo que pasamos nosotros con nuestro hijo con capacidades diferentes".

Respecto a cómo surgió la idea de relatar la experiencia tras la llegada de Santino, Montillo explicó que fue a partir de la amistad que formó con el encargado de prensa del club Tigres de Argentina.

"Empezamos a hablar y un poco que de él surgió la idea de empezar a escribir y ahí empezamos. Frecuentemente hacemos videollamadas para ir recordando todo y aunque tenemos que pulir un montón de cosas ya hemos escrito bastante pero lo queremos hacer a conciencia, sin apurarnos", detalló.

EL APORTE DE NEYMAR

En la misma entrevista, Montillo reveló que el delantero del PSG y figura de la selección brasileña, Neymar, será el encargado de escribir el prólogo de este libro.

"Yo tenía una relación con él desde cuando jugué (en Santos). Nos llevábamos muy bien, obviamente que él después creció a nivel mundial y se fue perdiendo el contacto diario que teníamos pero a mí me surgió la idea por su trascendencia mundial y por la relación que forjamos en Santos. Por eso le pregunté si quería participar, me dijo que sí y ahora estamos esperando que lo mande, es una idea linda que al libro le daría un plus", explicó.