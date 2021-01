"Ni un miserable tiro": La estadística de Colo Colo ante Wanderers que indignó a los hinchas

24horas tvn

06.01.2021

Un nuevo y duro tropiezo sufrió Colo Colo tras caer por goleada (3-0) ante Santiago Wanderers, lo que lo hundió aún más en el fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y lo dejó más complicado en su lucha por no descender.

No obstante, no sólo el contundente resultado final fue lo que indignó a los hinchas albos, sino una estadística en particular. Y es que el Cacique tuvo cero disparos al arco en los 90 minutos del encuentro, en comparación con su rival que sumó un total de 15 tiros.

"Ni un miserable tiro en 93 minutos...NI UNO SOLO!!!!", y "Así no es mi amado @ColoColo. CERO tiros al arco. OCHO amarillas. Un 9 que no aguanta ni descarga bien. Laterales que no desbordan ni defienden bien. Defensa mal parada y un mediocampo que no quita ni crea. Como duele ver esto", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos en Twitter.

Así no es mi amado @ColoColo

CERO tiros al arco. OCHO amarillas. Un 9 que no aguanta ni descarga bien. Laterales que no desbordan ni defienden bien. Defensa mal parada y un mediocampo que no quita ni crea. Como duele ver esto 💔 pic.twitter.com/V7fjgjdoRJ — ElCiudadanoMarcus (@valencia_marcos) January 6, 2021

Por esto y por suazo.... pic.twitter.com/wIaldd3PDr — carlanga (@77gatolindo) January 6, 2021

Luchar hasta el final???

Ni un miserable tiro en 93 minutos...NI UNO SOLO!!!! pic.twitter.com/gPZ0vwa2Ue — #ComenzandoASoñarUnNuevoChile (@teortizm) January 6, 2021