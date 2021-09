"No fue con mala intención": Patricio Rubio ofreció disculpas a hinchas de Unión por foto alentando a la U

Agencia Aton

28.09.2021

Toda una polémica generó en estos últimos días Patricio Rubio. El delantero de Unión Española publicó el domingo en sus redes sociales una imagen alentando a Universidad de Chile durante el Superclásico, lo cual molestó a los hinchas del cuadro hispano.





Por eso, el atacante publicó este martes un mensaje en el cual ofreció disculpas a los fanáticos del conjunto de Plaza Chacabuco.



En ese sentido, el ariete subió una foto a sus historias de Instagram, en donde se muestra con el título del Torneo de Transición 2013 que conquistó con el elenco rojo.

: Tendrá a dos ex Colo Colo en el plantel: Pablo Guede es confirmado como el nuevo entrenador del Necaxa Leer más



Junto con la imagen, el artillero escribió: "Ofrezco mis disculpas a los hinchas de Unión Española que se sintieron ofendidos por la historia del domingo".



"No fue con mala intención", añadió Rubio, quien agregó: "Mi cariño y respeto a esta institución no cambiarán jamás".





PROGRAMACIÓN FECHA 23

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton, 16:00 horas.

- O'Higgins vs. Huachipato, 21:00 horas.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 16:00 horas.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, 18:30 horas.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla, 21:00 horas.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal, 16:00 horas.

- Colo Colo vs. Ñublense, 18:30 horas.

- Audax Italiano vs. Unión Española, 21:00 horas.

Libre: Palestino.