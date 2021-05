El diálogo de los árbitros del partido explican la razón por la que Fernando Véjar decidió mantener su decisión y no cobrar pena máxima, pese a que desde el VAR lo llamaron para "que veas el posible contacto en el rostro".

"No hay movimiento adicional": Desclasifican los audios del VAR en polémico partido de Colo Colo y Palestino

11.05.2021

Luego de varios días de discusiones respecto al presunto penal que el árbitro Fernando Véjar no le cobró a Colo Colo en su derrota con Palestino, este martes se hicieron públicos los audios del VAR de la polémica acción.

En el registro se muestra en detalle todo lo ocurrido durante y después de su decisión, en donde el juez explica la razón exacta por la que decidió no cobrar pena máxima pese al codazo de Cristián Suárez sobre Gabriel Costa.

"A mí me parece por acción de juego están los dos en la disputa, los dos mirando el balón, no hay movimiento adicional... Entonces mantengo mi decisión, vale... Para mí acción de juego, los dos van mirando el balón, no hay movimiento adicional", sentenció Véjar mientras revisaba la acción.

Poco antes, desde el VAR llamaron al referí para que revise en detalle lo ocurrido: "Te invito a un OFR por posible penal. Fernando, quiero que revises el contacto, quiero que lo interpretes tú, quiero que veas el posible contacto en el rostro".

Previo a ello, la asistente Leslie Vásquez avisó del llamado del VAR a Véjar, pero este demoró en ir a revisar debido al descontrol que existía en los reclamos colocolinos.

"Si Les, si ya escucho. Espera, deja ordenar un poquito aquí la cosa", señaló el árbitro de la polémica.

En otro de los momentos que quedan detallados por los audios de los árbitros, se detalla que posteriormente a la expulsión del DT albo Gustavo Quinteros, Véjar advierte: "Los elementos electrónicos no son para reclamar, no son para reclamar, ¿estamos?".

Finalmente, en voces de Véjar y de la juez asistente Vásquez, quedan de manifiesto los constantes reclamos de Leonardo Gil tras la acción.

"Cálmate, te quieres ganar amarilla por reclamo, hombre, si están trabajando, los de arriba están trabajando, están chequeando", dijo el juez principal, mientras que la árbitro asistente fustigó: "Oye amonesta a Gil, ya es mucho: van tres veces que alega, a mí, a ti, al 4to...".