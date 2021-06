Ñublense derrota con lo justo a Audax Italiano y le roba el invicto en Chillán

Agencia Aton

07.06.2021

En un encuentro con pocas emociones y que se definió por una polémica jugada, Ñublense derrotó 1-0 a Audax Italiano en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, y le robó el invicto a los dirigidos por Pablo Sánchez, que desperdició una buena oportunidad de subirse a la punta, superando a Universidad Católica.



El partido inició con una leve intensidad por parte de los locales y a los 9', el portero Nicola Pérez envió un balón largo para Bernardo Cerezo, que no tuvo problemas para sacarse la marca de Joaquín Montecinos y rematar al arco, pero su disparo fue detenido por Joaquín Muñoz. En lo minutos siguientes, la visita comenzó a manejar de mejor forma las acciones, pero sin generar mayor peligro, ante un cuadro chillanejo que apostaba al contragolpe,aunque siempre quedaban en desventaja numérica.





Recién a los 38', Montecinos recibió un pase en área rival, pero la pelota no le quedó cómoda y cuando logró rematar, su disparo fue enviado a tiro de esquina por la defensa local. Hacia el final de la primera parte, Fernando Cornejo envió un centro bombeado al área que controló Federico Mateos y con muy poco ángulo chuteó a al pórtico, pero Muñoz estuvo atento para lanzarse hacia su izquierda y evitar lo que pudo ser la apertura de la cuenta, y entregar un poco de emoción a un duelo muy discreto.



La segunda fracción empezó muy polémica. A los 47' el árbitro Cristián Droguett cobró penal en favor de los "diablos rojos" por una falta del guardameta Muñoz a Mathias Pinto y el golero atajó el tiro de Nicolás Guerra. Pero pocos segundos después, el colegiado fue advertido por una invasión de Óliver Rojas y tras revisar la jugada en el VAR, decidió repetir la pena máxima, que esta vez fue concretada por el "Kun" (53'), ante los insistentes reclamos de los jugadores y la banca itálica.



Pese al gol convertido, los equipos no ejercieron una mayor presión sobre campo contrario durante más de 10 minutos, recordando los malos pasajes de la primera parte. No fue sino hasta los 66' que tuvo lugar una nueva jugada de peligro: Guerra asistió cerca del área a Pinto, quien sacó un fuerte derechazo que se perdió por el primer palo de la portería itálica. Sería la última acción de peligro.





Con esta victoria, el elenco chillanejo subió hasta el tercer lugar con 16 puntos, mientras que los audinos perdieron por primera vez en el Campeonato y bajaron al cuarto lugar, con las mismas 16 unidades, pero peor diferencia de gol. Ahora los audinos deben preparar el partido pendiente ante Palestino, a disputarse el próximo martes a las 12:30.