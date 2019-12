Panel elige a Esteban Paredes como el mejor futbolista de la década en Chile

Agencia Uno

08.12.2019

El experimentado delantero nacional Esteban Paredes fue elegido por un panel de expertos como el mejor futbolista de la década en Chile, principalmente por ser pieza clave en Colo Colo y por conseguir el récord de máximo goleador del fútbol nacional.

El ‘7’ del ‘Cacique’ terminó como el mejor en un estudio llevado a cabo por El Mercurio, donde se analizó un total de 17 campeonatos nacionales desde el año 2010 hasta el 2019.

El hombre que llegó esta temporada a 216 tantos, superando el registro de Francisco ‘Chamaco’ Valdés como el máximo artillero en la historia del balompié criollo, fue goleador en cinco torneos locales en la última década y ganó cuatro títulos con los albos.

Además, Paredes aparece en el once ideal del decenio. El equipo está conformado por Johnny Herrera; Julio Barroso, Matías Rodríguez, José Rojas, Jean Beausejour; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Jaime Valdes, José Pedro Fuenzalida; Eduardo Vargas y el ‘Tanque’.

“Lo de Paredes no tiene discusión, en los primeros años de la década no lo acompañó mucho el equipo, pero tras su regreso de México fue muy determinante, logra el récord además. Argumentos le sobran, calidad para definir, hace goles en partidos importantes, técnicamente es sobresaliente, está por sobre la media de los ‘9’, que casi siempre hacen prevalecer la envergadura o son ‘reboteros’, pero Paredes tiene goles brillantes como el que le hizo a la U en el Nacional, cuando hace pasar a Rafael Vaz. Sin duda Paredes marcó la década”, señaló el ex delantero albo y hoy comentarista, Sebastián González.