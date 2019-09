Presidente de Azul Azul se molestó por cargamento de shampoo en el CDA: "Fue una falta de respeto"

Agencia Uno

Azul Azul no escondió su incomodidad por el cargamento de shampoo que envió una reconocida marca al Centro Deportivo Azul, lugar de entrenamiento de Universidad de Chile.

Tras conocerse la restricción de la concesionaria del elenco colegial a la entrega de shampoo y solicitar a los jugadores que se hagan cargo de los elementos de aseo, una marca nacional envío artículos al recinto ubicado en la comuna de La Cisterna.

Luego de estar al tanto del cargamento, la directiva del cuadro estudiantil rechazó el envío.

"Lo de la marca de shampoo fue una falta de respeto, quisieron lucrar por eso devolvimos los productos", expresó José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul.

"Se ha festinado de una cosa pequeña. No es la primera, ni la última acción. Se enmarcan en una política general de ahorro. No es para tanto", agregó.

Además, Navarrete apuntó que en la política de austeridad de Azul Azul "el shampoo pasa a segundo plano. Es un elemento menor, no mueve la balanza. La cultura que debemos adoptar es la austeridad por el momento del club”.

Para finalizar, el dirigente azul señaló que “yo no me hago cargo de lo que digan los jugadores en este ítem. A mí no me han dicho nada. Solo se ha festinado en las redes sociales porque yo las monitoreo. Es una pequeñez esto de darle importancia a algo de uso personal”.

"Debido a los ajustes económicos y reducción de costos que se están realizando en las diferentes áreas del club ya no se proporcionará shampoo por ser un artículo de aseo personal".

Así decía un instructivo dirigido a los funcionarios de Universidad de Chile al que tuvo acceso La Cuarta que graficaba una de las medidas del club para reducir costos, sin embargo no será la única.

Según reveló Cooperativa "además a los jugadores se les suprimió cepillo, pasta de dientes y crema de afeitar". Tampoco se realizarán los asados de los días jueves, ya que generaba un costo de 400 mil pesos a la semana detalla el mismo medio.

Además ahora Universidad de Chile comprará el agua que lleva al hotel durante la concentración, "ahorrándose cerca de mil pesos por cada botella, es decir, unos 150 mil pesos por fin de semana".

