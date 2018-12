Presidente de Cruzados descarta dificultades en continuidad de Diego Buonanotte

24Horas.cl TVN

31.12.2018

Preocupación existió en los hinchas de Universidad Católica la información que publicó El Mercurio donde se ponía en duda la continuidad de Diego Buonanotte en los cruzados en el mediano plazo, debido a que su contrato expira a mediados de 2019.

Sin embargo, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, desmintió de plano esta publicación y aseguró que cuando llegue el momento para renovar el contrato del 'Enano', se conversarán las opciones.

"La verdad, yo no sé de dónde salen esas noticias. Con Diego no hay dificultades, valoramos lo que ha hecho en el club y cuando llegue la fecha de conversar ambas partes manifestaremos el interés de que sigamos trabajando, que lo más probable es que sea así", dijo en diálogo con Cooperativa.

Sobre lo mismo, añadió que "tenemos una política de renovaciones, en la que nos acercamos a los jugadores poco antes de que terminen sus vínculos, así lo hicimos con Germán Lanaro y ahora está todo muy avanzado para que siga, de igual forma nuestra prioridad son los jóvenes formados en casa".

Finalmente, Tagle tuvo palabras para el presunto interés que tuvo Universidad de Chile en fichar a Luciano Aued, máxima figura del fútbol chileno en 2018, en una situación que ni siquiera se analizó.

"Supimos del interés de la U, pero no sé quién pensó que nosotros nos íbamos a desprender de Luciano", comenzó diciendo, al mismo tiempo de desmentir un supuesto "pacto de caballeros" existente entre ambos clubes, hecho que habría truncado las negociaciones según dijo el representante de 'Luli', Luis Belvedere.

"Cuando nos informaron, nosotros dijimos que no estábamos dispuestos a reforzar a la 'U' con un jugador que además, fue considerado por muchos como el mejor del campeonato. No existe el llamado pacto de caballeros, fuimos nosotros los que no aceptamos", cerró.