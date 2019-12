Presidente de Tigre: "Si Montillo quiere partir, no habría mucho que hacer"

24Horas.cl Tvn

26.12.2019

Walter Montillo habría comprometido su regreso a Universidad de Chile y las partes se encontrarían negociando los últimos detalles para concretar la operación. Sin embargo, desde su actual club, Tigre, aseguran que el jugador aún no les ha comunicado nada acerca de dicha opción e incluso se mostraron molestos con ello.

"Estamos muy atentos a todo esto que está pasando con Walter, pero él no nos ha dicho nada", señaló el presidente del club, Ezequiel Melaraña, en diálogo con El Mercurio.

"A nosotros su representante nos manifestó que el jugador está muy contento en Tigre. tiene contrato hasta junio y es un jugador clave para el equipo y nuestro técnico Néstor Gorosito", agregó.

"Sin duda escucharemos lo que nos tenga que decir el jugador y si Montillo quiere partir no habría mucho que hacer", complementó.

No obstante, el mandamás del elenco trasandino se mostró molesto por la posible partida del volante: "No nos parece. Sentimos que el jugador no estaría actuando bien con nuestra institución, porque Tigre le abrió las puertas cuando todos los demás equipos en su momento, incluso la U. de Chile, se las cerraron. Tigre además lo acogió cuando estaba lesionado y para muchos prácticamente retirado".

Pero no sólo eso. Además, Melaraña advirtió que tendrá que haber una indemnización al club si es que quiere abandonarlo: "Sin duda que tendría que haber una negociación con nuestro club, una indemnización para Tigre si quiere irse".

Cabe mencionar que justamente este punto sería lo único que mantiene en suspenso el fichaje de Montillo, pues el sueldo del jugador ya no sería problema, pues él mismo ya habría comprometido su regreso a la U a cambio de los mismos ingresos que percibe en Argentina.