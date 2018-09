Primera B: Así quedó la tabla de posiciones tras la 22° fecha

24Horas.cl TVN

03.09.2018

Santiago Wanderers sumó una nueva victoria con Miguel Ramírez al mando, permitiendo que el cuadro de Valparaíso finalmente pueda escaparse por ahora de los últimos lugares de la Primera B.

San Marcos de Arica en tanto, equipo dirigido por "Clavito" Godoy, sumó una nueva derrota que lo mantiene en el último lugar con un punto menos que Deportes La Serena que es el penúltimo.

La otra cara de la moneda la vive Coquimbo Unido que con su triunfo ante Magallanes, mantiene su distancia en el primer lugar con cinco puntos de diferencia.

RESULTADOS 22° FECHA

S. Morning 0-1 S. Wanderers

Coquimbo Unido 1-0 Magallanes

Puerto Montt 1-0 Barnechea

Copiapó 2-0 San Marcos

San Felipe 0-0 Ñublense

Cobresal 3-1 La Serena

Valdivia 3-2 Cobreloa

Rangers 0-1 Melipilla

PROGRAMACIÓN 23° FECHA

Sábado 8 de septiembre

12:00 Wanderers vs. Ñublense

16:00 Magallanes vs. Santiago Morning

17:00 Deportes Melipilla vs. Unión San Felipe

Domingo 9 de septiembre

12:00 Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt

16:30 Deportes Copiapó vs. Deportes Valdivia

17:00 Coquimbo Unido vs. Cobresal

17:00 San Marcos vs. Rangers

Barnechea vs. Deportes La Serena (Postergado)