Quinteros y la lluvia que afectó el partido de la UC y Huachipato: “No se debió jugar”

El entrenador de los “cruzados” aseguró que las condiciones climáticas no permitieron hacer un mayor análisis del encuentro.

24Horas.cl Tvn

28.07.2019

Universidad Católica se pudo sobreponer a la lluvia que afectó a Talcahuano y venció por la cuenta minina a Huachipato y mantuvo el primer lugar de la tabla. Sin embargo, el entrenador de los “cruzados”, Gustavo Quinteros, aseguró que el partido no debió jugarse.

El argentino-boliviano indicó en conferencia de prensa que, por las condiciones climáticas que afectaron a Talcahuano, el encuentro debió suspenderse. “No se debió jugar, no estaba la cancha para jugar un buen futbol. No se pudo ver nada hoy, en las zonas de ataque era donde había más agua”, sostuvo.

Además, y pese al triunfo, Quinteros se mostró enfático respecto a la decisión de jugar el duelo ante los “acereros”, donde se les consultó si querían disputar el compromiso. “Ganamos el partido, pero creo que nos hemos equivocado al jugar este partido”, expresó.

Finalmente, el director técnico de 54 años aseguró que no puede hacer un mayor análisis del rendimiento de sus dirigidos, pero señaló que la UC fue merecedora del triunfo.

“No podemos hacer un análisis futbolístico, había mucha agua y no hubo posibilidades de jugar. El resultado fue justo dentro de lo que se pudo hacer”, cerró.