Recuerdan relato de icónica jugada en 2006: En La Serena alucinan con Matías Fernández y Humberto Suazo

18.03.2021

"Fernández, sigue Fernández, qué jugada se mandó Fernández, ah bueeeno, tiene que ser gol Suazo, no, no, no, era el gol de la Copa...". Así relató Sebastián 'Pollo' Vignolo en 2006 una espectacular acción, rabona incluida, de Matías Fernández por Colo Colo, donde asistió a Humberto Suazo, pero 'Chupete' erró de manera inexplicable ante Huachipato por Copa Sudamericana.

La acción, que sigue siendo muy recordada pese a que han pasado casi 15 años, le dio pie al jugador de Deportes La Serena, Sebastián Leyton, para bromear con sus nuevos compañeros de equipo en el cuadro granate.

A través de sus historias en Instagram, el futbolista 'papayero' usó el audio de este relato para mostrar a sus dos nuevos compañeros antes de un entrenamiento. "Tiene que ser gol, hermano", escribió.

Anteriormente, el propio Leyton utilizó otro audio para mostrar a Mati Fernández cuando lo fue a buscar para llevarlo a la práctica del club de la Cuarta Región.

"Cuando pasas a buscar a tu amigo crack", posteó Leyton para dar cuenta que "alucina" al tener de compañero al jugador que destacó en la Selección Chilena y que fue referente del fútbol nacional en el segundo lustro del 2000.