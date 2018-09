Representante de Mauricio Pinilla: “No volverá a jugar mientras tenga problemas legales”

24Horas.cl Tvn

08.09.2018

Mauricio Pinilla jugó su último partido por Universidad de Chile el 25 de junio ante Deportes Colchagua por los octavos de final de la Copa Chile, pocas semanas antes que se produjera su fallido y polémico traspaso a Colón de Santa Fe.

Desde entonces el delantero nacional no ha vuelto a pisar una cancha, pese a que hace solo unos días estuvo a punto de fichar por el Atlas de México para sellar su retorno a la actividad. Sin embargo, sus problemas legales con la U y Colón hicieron desistir al cuadro ‘azteca’ de incorporar a Pinilla.

Sobre esta complicada situación del atacante profundizó recientemente su representante José Ailton da Silva, ex jugador de Universidad Católica y O’Higgins en Chile, quien reveló que le aconsejó a ‘Pinigol’ que desistiera de su demanda en contra de los ‘azules’ para evitar inconvenientes ante nuevas ofertas de trabajo.

“Es que mientras tenga problemas legales no volverá a jugar fútbol. Yo le dije: ‘No vale la pena la demanda, déjala de lado para seguir jugando’. No sé cuánta plata es la demanda, pero eso le impide que los equipos lo fichen. Nadie quiere problemas”, aseguró el ex futbolista brasileño a La Tercera.

“(Pinilla) Se puso triste. Solo faltaban los exámenes. Se está perjudicando a un futbolista de talla mundial que está en óptimas condiciones físicas”, añadió Ailton da Silva sobre la fallida transferencia del delantero a Atlas.