Se agota la paciencia: Alfredo Arias podría dejar la "U" tras el Superclásico ante Colo Colo

24Horas.cl TVN

13.05.2019

Este sábado Universidad de Chile vive un partido trascendental cuando enfrente a Colo Colo en el Estadio Nacional en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Y es que además de intentar conseguir su primer triunfo tras más de dos meses, los azules buscarán ganar para comenzar el despegue que les permita cualquiera amenaza de descender a Primera B.

Pero eso no es todo, puesto que, según informó CDF, una derrota contundente o inapelable ante el Cacique sellaría de forma definitiva el adiós de Alfredo Arias de la banca colegial.

El mismo medio señaló que, de todos modos, el contrato del charrúa será revisado durante el receso de junio, ya que la paciencia comienza a agotarse debido a los malos números del DT desde que asumió: cuatro empates y cuatro derrotas en los ocho partidos que ha dirigido.

Cabe recordar que este trascendental Superclásico se dispútará el próximo sábado al mediodía.

La inédita estadística previa al Superclásico que complica a la "U" antes de su duelo con Colo Colo

Transcurridas 12 fechas del Campeonato Nacional, Universidad de Chile no logra levantar vuelo y sigue como colista absoluto del torneo, justo en la fecha previa en donde recibirá en el Estadio Nacional a Colo Colo.

Y precisamente por primera vez en la historia del fútbol chileno, con un certamen tan avanzado, la "U" llega al Superclásico en el último lugar de la tabla de posiciones.

Según apuntó AS Chile, la vez anterior que ocurrió algo así fue en 1938, al comienzo del campeonato, y en 1990 durante la tercera fecha. Sin embargo, nunca había pasado con el campeonato con tantas fechas jugadas.

Esto dato complica a los azules, porque los obliga a ganar por el simple hecho de jugar ante el archirrival, pero en esta ocasión se suma la necesidad de sumar puntos para espantar los fantasmas del descenso.

Esta estadística se complementa a la larga racha negativa que tiene la U. de Chile ante Colo Colo, ya que el último triunfo por campeonatos nacionales de la escuadra universitaria sobre los albos ocurrió el 5 de mayo de 2013. De ahí en más, en once partidos, el Cacique ha salido ganador en 9 y dos han terminado en empate.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.