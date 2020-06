Sebastián Toro reveló que Esteban Paredes le quemó zapatillas en el camarín de Colo Colo: "Me dijo: 'es por tu bien'"

Agencia Aton

El obligado receso en el fútbol chileno ante la emergencia por el coronavirus ha hecho que varios futbolistas revelen divertidas anécdotas mientras dura la cuarentena.

Uno de los últimos en sumarse fue el ex defensa de Colo Colo Sebastián Toro, quien actualmente milita en Deportes Colina y quien contó una historia de su paso por el Cacique y que involucró a Esteban Paredes.





"Me compré unas zapatillas con plantas de marihuana. No estoy ni en contra, ni a favor, no me interesa, no es un tema que me afecte a mí. Me llevo muy bien con Esteban, pero me hueveó. Me decía 'no ocupís esas hueas, que das una mala imagen'", expresó el zaguero en conversación con Dale Albo.

"La segunda o tercera vez que las llevé, me las quemó. Entró al camarín y de repente hay algo incendiándose y eran las zapatillas. Me dice ‘ponte esas’ y me pasa otras", añadió.

Además, Toro agregó: "Le digo 'me gustaban a mí, son cómodas'. 'No, no podís andar con esas'. Fue muy buena (la anécdota), en el momento yo enojado con Esteban y me dice, 'pero si es por tu bien'".

Por último, sostuvo: "Con él siempre tuve buena relación, salíamos a comer, con su señora, siempre tuvimos buena relación".





