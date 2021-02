"Terminó salvando a La Serena": Marcelo Vega destaca a Humberto Suazo como uno de los mejores de 2020

24Horas.cl TVN

23.02.2021

El ex futbolista Marcelo Vega se luce actualmente en el panel del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde su sección en donde evalúa el desempeño de los jugadores con implacables calificaciones es una de las más aplaudidas del espacio.

"Son notas dependiendo el partido más que nada, hay partidos que juegan bien, otros no, muchas veces lo hacen pésimamente, pero no porque sean malos jugadores. Está el caso de Colo Colo que son muy buenos jugadores, pero muchas veces no rinden y también le pasa a los técnicos", analizó el 'Toby' en conversación con 24 Horas Deportes.

"Le pone un poco más de humor, uno comenta lo mismo que la gente. Esto de las notas gusta porque al final de cuenta es lo que piensan ellos", aseveró.

Y bajo este panorama, el talentoso ex volante nacional eligió a los mejores jugadores del Campeonato 2020, donde principalmente destacó nombres de Universidad Católica y Unión La Calera.

"En general los jugadores están en la Católica: (Ignacio) Saavedra, (Valber) Huerta, el chico (Gonzalo) Tapia que entró, tuvo que jugar por obligación y lo ha hecho muy bien... También (Juan) Leiva, (Yonathan) Andía, (Esteban) Valencia de La Calera", subrayó.

Además, aplaudió la labor de Maximiliano Falcón en Colo Colo, tildándolo como clave en la salvación 'in extremis' de los albos.

"Fue un aporte. Mejoró mucho con (Julio) Barroso que también estaba muy bien físicamente, con ese salto maravilloso que tiene y recuperó la velocidad que tenía. Falcón como extranjero lo hizo bien, ayudó bastante para el desastre que se venía", aseveró.

Otro de los nombres que destacó fue a Juan Carlos Gaete de Cobresal, pero finalmente la mayoría de los elogios fueron para Humbero Suazo, quien vive una "segunda juventud" en Deportes La Serena.

"Para destacar también lo del 'Chupete', con la edad que tiene, un tipo que se ha cuidado toda la vida, después de estar sin jugar mucho tiempo, vuelve a jugar en Santa Cruz y llega a La Serena, y de la mano del 'Chueco' Ponce termina salvando a La Serena con sus goles y asistencias", cerró.