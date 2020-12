Terrible: Los próximos cinco partidos que Colo Colo debe disputar en su lucha por no descender

24horas tvn

07.12.2020

Colo Colo sufrió un nuevo traspié en el Campeonato Nacional tras dejar escapar un triunfo ante Huachipato y sólo sumar un punto luego de empatar 2-2 en el CAP, lo que no le permitió salir del último lugar. Y el panorama no asoma nada fácil para el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, pues en las próximas cinco fechas deberán enfrentar a complicados rivales en su lucha por no descender.

El primero de ellos será nada más ni nada menos que Deportes La Serena, rival directo por el descenso. El elenco papayero se ubica penúltimo en la tabla con tres puntos de ventaja sobre el Cacique, por lo que un triunfo granate hundiría aún más a Colo Colo. Ahora, de imponerse los albos en el estadio Monumental, sería el primer paso para salir de un difícil presente.

Luego visitarán a Unión Española, que necesita recuperar terreno en la tabla, donde marcha tercera.

Después Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido, equipo que goza de gran campaña en la Copa Sudamericana, pero que en el torneo local marcha en la 14° ubicación con sólo dos puntos sobre La Serena, por lo que necesita sumar de a tres para alejarse de los últimos lugares.

Tras ello, el Cacique tendrá la difícil tarea de enfrentar el clásico ante Universidad Católica en San Carlos, líder y equipo más regular del campeonato.

Y el quinto encuentro no le dará descanso a los de Macul, pues deberán enfrentar a Unión La Calera, equipo que alcanzó a la UC en el liderato.

Los próximos 5 partidos de Colo Colo:

Martes 8 de diciembre: Colo Colo vs. La Serena

Sábado 12 de diciembre: U. Española vs. Colo Colo

Por definir: Colo Colo vs. Coquimbo Unido

Por definir: U. Católica vs. Colo Colo

Por definir: Colo Colo vs. Unión La Calera

¿Cómo se define el descenso?

El artículo 88 de las bases del campeonato 2020 establece que:

i) Primer descendido: el último lugar de la Tabla Absoluta;

ii) Segundo descendido: el último lugar de la Tabla Ponderada 2019-2020. En el evento de que este equipo sea el mismo según del número anterior, lo reemplazará el penúltimo de la Tabla Ponderada 2019-2020.

iii) Tercer descendido: el perdedor entre un partido único organizado por la ANFP, que disputarán los equipos que ocupen el penúltimo lugar de la Tabla Absoluta y el penúltimo lugar la Tabla Ponderada 2019-2020, o el antepenúltimo de esta última tabla en el evento que el penúltimo hubiese descendido según el numeral precedente. Si es uno sólo el equipo que reúne las condiciones señaladas en este numeral descenderá automáticamente.