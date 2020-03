Valor de Colo Colo afirma que Boca Juniors se interesó en ficharlo: "Te dice que estás haciendo las cosas bien"

Gabriel Suazo aseveró que no sabe si es que a mitad de año se pueda presentar la oportunidad de poder emigrar al equipo argentino.

Agencia Aton

28.03.2020

A principios de enero comenzó a correr un rumor relacionado con Gabriel Suazo: medios de comunicación locales aseguraban que el joven volante fue contactado por Boca Juniors. Finalmente, dicha información fue ratificada por el mismo jugador.

En conversación en el canal de Youtube del periodista Rodrigo Sepúlveda, Suazo explicó: “Sí, era cierta esa información, se contactaron desde Boca con mi representante. No sabemos qué pasará a mitad de año, pero fue cierto”.

"Fue increíble. Boca es los equipos más grandes de Sudamérica y el mundo. Cuando me llegó esa información fue algo importante. Si bien no se concretó nada, eso te toca. Te dice que estás haciendo las cosas bien y que sigas por el mismo camino”, agregó el futbolista.

De todas formas, Suazo explicó que quiere nuevos títulos con el Cacique antes de una posible partida: “Ganar una Copa Libertadores, una Sudamericana. No sabemos, una decisión de partir se toma en el momento, uno no puede esperar y postergar su futuro. Sería un sueño ganar una de esas copas y partir. Llevo harto tiempo en el club y feliz, he ganado hartos títulos”.