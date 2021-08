Vuelta a los estadios: Quiénes pueden ir y qué reglas deben cumplir

24Horas.cl Tvn

11.08.2021

Este miércoles la ANFP, el Ministerio del Deporte, la Seremi de la región Metropolitana y Estadio Seguro oficializaron la vuelta del público a los estadios este fin de semana.

“Una alegría que llegue este momento. Es un momento esperado, solo faltan dos días para que inauguremos este retorno del publico a los estadios. Ha sido un trabajo arduo”, señaló el presidente del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad.

Reglas que cumplir

El mandamás de la ANFP hizo un llamado a respetar los protocolos sanitarios, indicando que "la responsabilidad es netamente de las personas para el uso de las mascarillas y someterse a los controles correspondientes, además de mantener la distancia”

En esa línea se sumó la Seremi de Salud de la RM., Paula Labra, quien señaló que "no se pueden traer alimentos desde la casa y no se pueden consumir alimentos en el estadio. Todas las personas deben tener su pase de movilidad y mascarilla, cosa de disminuir el riesgo de contagio al máximo”.

“La responsabilidad primaria cae en los clubes, que presentaron los protocolos. Habrán auxiliares sanitarios para verificar que las personas cumplan con la normativa. Aplicaremos sumarios sanitarios si hay infracciones. Si hay personas que no cumplen, también podemos hacerle sumario sanitario a esa persona”, agregó la autoridad regional.

En cuanto a las sanciones por no cumplir las normativas, Milad aseveró que "vamos a aprobar en el Consejo (de la ANFP) mañana una sanción al no cumplimiento de estos protocolos que es el código 102, que va a ser prohibición de ingreso a los estadios de por lo menos un año, independientemente de los procesos sanitarios que se puedan producir a través de la fiscalización de los Seremi".

Quiénes pueden ir

En definitiva pueden ir al estadio las personas que tengan su pase de movilidad.

Sin embargo, cada club tiene su sistema independiente de venta de entradas, en donde la mayoría está privilegiando a sus socios y abonados por sobre el público en general.

Aforos permitidos

Recordar que los estadios que están en un comuna en Fase 3 pueden tener un aforo de 12,5% de su capacidad, mientras que en Fase 4 este aforo sube a un 25%.

*Hasta ahora hay 12 equipos con autorización para que sus hinchas vuelvan a los estadios

Programación fecha 16:

Viernes 13 de agosto

19:00 horas, Audax Italiano vs. Santiago Wanderers, estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

11:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

14:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.

16:30 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura.

19:00 horas, Everton vs. Deportes Melipilla, estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

14:00 horas, Palestino vs. Curicó Unido, estadio Municipal La Cisterna.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio El Teniente.

19:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio CAP.