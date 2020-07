Walter Montillo recuerda su fallida llegada a la 'U' en 2017: "Se me faltó mucho el respeto"

24Horas.cl TVN

21.07.2020

Walter Montillo volvió a Universidad de Chile a comienzos de este año 2020, en un retorno que se demoró más de lo esperado debido a diversas trabas que ocurrieron hace unos años atrás.

El propio jugador argentino recordó en diálogo con 'Pelota Parada' de CDF que se lo menospreció en aquel entonces por su edad, específicamente recordando palabras del aquel entonces gerente deportivo Ronald Fuentes, cuando su intención era volver a vestir la camiseta azul.

"Se me ha faltado mucho el respeto. Que venga una persona ‘X’, que yo no conozco y me diga que estoy viejo y que ya no estoy para jugar, lo siento como una falta de respeto muy grande para mí. Dejé una huella y una marca, siempre con mucho profesionalismo y con el perfil bajo. No me gusta salir en los medios ni matar a nadie públicamente. Me sentí mal de que gente dijera que ‘Montillo ya no puede jugar’”, dijo.

Al mismo tiempo agregó que "me pone mal, no lo pueden hacer con ningún jugador de fútbol. Ahora me llaman y me piden que me quede un año más. Nunca hay que hablar mal de las personas y menos cuando no conoces la manera en que trabajan".

Pero cerrar este tema, la 'Ardilla' sentenció que "nunca me rebajaría a faltarle el respeto a un entrenador o gerente deportivo. Trato de hacer mi trabajo de la mejor manera. Si no se dio mi vuelta antes se lo perdieron. Le agradezco mucho a (Hernán) Caputto que fue quien reinició la gestión. Estoy muy feliz con esta camiseta nuevamente".

En otro tema, el trasandino no ocultó su sueño de volver a ser campeón con la U. de Chile, pero reconoce que en nivel están muy lejos de Universidad Católica, equipo que viene liderando el fútbol chileno en los últimos años.

"Quiero ser campeón nuevamente con la 'U'. Estoy confiado que, con este grupo de jugadores, la 'U' puede llegar a pelear este torneo hasta el final. Estamos lejos aún de Católica, un equipo que viene armado desde hace mucho tiempo y se ha perfeccionado con Holan. Pero soy optimista y espero llegar al final del torneo peleando", subrayó.

Finalmente, destacó la importancia de Neymar en su vida personal y futbolística, luego de generar un importante vínculo cuando compartieron camarín en el Santos. Tanta es la cercanía, que el jugador del PSG será parte fundamental del libro que quiere lanzar Montillo

"Es una persona a la que quiero mucho. Importante en mi carrera futbolística, compartimos momentos muy gratos en Santos. También ha tenido un muy buen trato con mi familia. Le conté de la idea de mi libro y me mandó el prólogo, con frases muy lindas", dijo.

