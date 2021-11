Tenista que denunció abusos sexuales de exvicepresidente chino permanece inubicable

24Horas.cl Tvn

14.11.2021

El pasado 3 de noviembre la tenista china Peng Shuai, una de las estrellas deportivas más importantes de su país, acusó públicamente a un ex viceprimer ministro de obligarla a tener relaciones sexuales, en una publicación en redes sociales que fue eliminada posteriormente.

Según una captura de pantalla de su cuenta verificada en Weibo el martes, Peng declaró que Zhang Gaoli, quien se convirtió en miembro del Comité Permanente del Politburó, la forzó a tener relaciones sexuales y luego tuvieron una relación consensuada intermitente.

La publicación se eliminó una media hora después, aunque las búsquedas del nombre de Peng en el controlado Internet de China aumentaron y las capturas de pantalla se compartieron entre grupos privados de WeChat y a través de iMessage.

Con el pasar de los días, la jugadora ha desaparecido de la vida pública, hecho que ha causado preocupación en la comunidad del tenis.

La ex número 1 del mundo Chris Evert y campeona estadounidense, utilizó sus redes sociales para indicar que "estas acusaciones son muy inquietantes. Conozco a Peng desde que tenía 14 años, todos deberíamos estar preocupados, esto es grave, ¿dónde está? ¿Está a salvo? Cualquier información sería apreciada".

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm